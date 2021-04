Pochettino: “Difficile accettare una sconfitta in cui subisci due gol del genere”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro il Manchester City: “E’ la stessa cosa che puoi chiedere al City la differenza fra il primo e il secondo tempo. Penso che sia facile in questo momento fare un’analisi alla luce del risultato. Un risultato che è stato caratterizzato da due dettagli, due gol evitabili ed è difficile accettare una sconfitta del genere per due gol del genere. Nel primo tempo abbiamo dominato una squadra come il City, nel secondo penso che con un’azione e due infortuni ci hanno portato a subire i due gol. Una partita che ha ritorno”.

Si può vincere al ritorno.

“E’ una semifinale. Entrambe le squadre possono qualificarsi per la finale. Sappiamo che sarà difficile. Nel primo tempo abbiamo controllato bene, ci è mancata l’energia per controllare la palla come fatta nel primo tempo. Ora dobbiamo recuperare le energie per il ritorno”.