Pochettino difende Neymar: “Il suo stile di vita incompatibile con gli alti livelli? È un professionista”

L’ultima notizia in casa Psg è quella relativa all’infortunio di Neymar in seguito alla partita contro il Caen, che ha creato numerosi polemiche da parte del tecnico degli avversari. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nizza, Mauricio Pochettino si è soffermato sull’infortunio della stella verdeoro.

Se l’ennesimo infortunio sia dovuto alla sua fragilità: “Stiamo vivendo tempi difficili con il Covid-19 in particolare. C’è un ritmo e una densità di competizioni. Siamo già alla nona partita da quando siamo arrivati, in appena un mese. Devi tener conto del clima, del terreno. Queste sono cose che accadono. Come si suol dire, devi sempre trovare la migliore strategia per proteggere i giocatori”.

Se lo stile di vita di Neymar sia compatibile con il professionismo: “Neymar è una persona molto professionale . Ogni giorno mostra il suo impegno per il club e per i suoi partner. Dopo 40 giorni trascorsi con lui, abbiamo la possibilità di conoscere le sue qualità umane e professionali. È bello ascoltare gli allenatori in una conferenza stampa. È bene inviare i messaggi corretti, basarsi sui fatti e non su una percezione esterna”.

Foto: Twitter psg