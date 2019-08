Pochettino: “Chiudere prima il mercato della Premier è stato un grande errore”

Le diverse durate delle varie finestre europee di calciomercato possono creare situazioni di svantaggio soprattutto per le squadre che non possono più acquistare, ma che si vedono arrivare offerte per i propri giocatori. È proprio quello che sta accadendo in Premier League e in particolare al Tottenham, dove diversi giocatori come Christian Eriksen sono corteggiati anche ora che le trattative in entrata sono chiuse. Ha parlato a riguardo il tecnico Mauricio Pochettino, il quale si è detto fortemente contrariato dalla scelta di abbreviare la sessione di mercato e ha chiesto di tornare il primo possibile a conformarsi con gli altri campionati europei. Queste le sue parole, riportate da The Guardian: “Non ero d’accordo con la decisione di accorciare la finestra di mercato, ma in quel momento credevano fosse la cosa migliore per i club. Credo che lui (Levy, presidente del Tottenham) e molte altre persone ora capiranno che è stato un grande errore. Spero sistemeremo il problema per la prossima stagione. Bisogna tornare sui nostri passi e operare nello stesso modo in cui fanno in Europa, perché penso sia importantissimo quando si partecipa a competizioni come l’Europa League o la Champions League. Le squadre di Champions posso crearci problemi, quindi è chiaro che non sia felice da allenatore del fatto che nelle ultime tre settimane i club europei possano smembrare la mia squadra. Per me non è logico e dobbiamo tornare come era prima velocemente“.

Foto: Journal