Pochettino: “Chi vincerà il Mondiale? Perché non noi? I sogni ispirano la realtà”

27/03/2026 | 23:45:40

Il CT della Nazionale degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande su chi sia favorito al Mondiale.

Queste le sue parole: “Dobbiamo credere davvero di poter arrivare fin lì. Dobbiamo sognare. I sogni ispirano la realtà. L’altro giorno ho seguito la conferenza stampa dello staff tecnico di un’altra nazionale e dicevano: ‘Ok, se diciamo che vinceremo, mostriamo troppa arroganza’. Se diciamo invece che sarà difficile vincere, è negativo. Non è ottimista. Crea vibrazioni negative. Quello che dico io è: sono qui perché credo che possiamo vincere e quello che posso dire alla gente è di crederci davvero. Dobbiamo trasmettere l’energia giusta e buone emozioni alle persone, affinché credano davvero in noi e ci sostengano, senz’altro”.

Foto: Instagram Pochettino