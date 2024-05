Pochettino-Chelsea, è addio. Accordo per la risoluzione

Mauricio Pochettino non allenerà il Chelsea nella prossima stagione. Manca solo l’ufficialità da parte dei Blues, ma il tecnico argentino ha già detto addio alla squadra londinese. Risoluzione del contratto consensuale dopo l’incontro con i direttori sportivi Paul Winstanley and Laurence Stewart. I Blues valuteranno diversi candidati, potrebbe esserci anche Roberto De Zerbi che si è liberato, pochi giorni fa, dal Brighton. Senza dimenticare la posizione di Tuchel che è sempre stato tentato dal ritorno nel club che lo ha visto trionfare in Champions. Evidentemente c’è più di un candidato per una panchina così ambita. Di seguito il comunicato: “Il Chelsea FC può confermare che il club e Mauricio Pochettino hanno concordato di comune accordo di separarsi. I direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: ‘A nome di tutto il Chelsea, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Mauricio per il suo lavoro in questa stagione. Sarà il benvenuto di nuovo a Stamford Bridge in qualsiasi momento e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera da allenatore’.

Mauricio Pochettino ha dichiarato: “Grazie alla proprietà del Chelsea e ai direttori sportivi per l’opportunità di far parte della storia di questa squadra di calcio. Il Club ha ora tutti gli strumenti per far bene in Premier League e in Europa negli anni a venire’. Anche gli assistenti Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino lasciano il club. Il Chelsea non farà ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo allenatore”

Foto: Instagram Chelsea