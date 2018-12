Pochettino avvisa l’Inter: “In casa del Barcellona possiamo farcela. Dobbiamo crederci”

Dopo la vittoria in Premier League contro il Leicester, Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato della difficile sfida di martedì in casa del Barcellona, in cui si gioca la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League, posto conteso all’Inter di Luciano Spalletti: “Ora siamo in un’ottima posizione in classifica, ovvero tra le prime quattro. Adesso dobbiamo lavorare per la prossima gara contro il Barcellona. Andremo al Camp Nou per lottare, possiamo assolutamente farcela. Dobbiamo crederci, nel calcio tutto è possibile”.

Foto: Tottenham Journal