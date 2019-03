Pochettino avvisa il Tottenham: “A Dortmund sarà dura, dimentichiamoci l’andata”

Queste le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund: “Sarà dura, loro inizieranno in modo aggressivo e cercheranno di farci abbassare nella nostra metà campo. Abbiamo bisogno di mostrare la stessa aggressività dell’andata, provando a mantenere il nostro stile di gioco. Per noi sarà importante l’approccio. Se vogliamo passare il turno, dobbiamo infatti correre e combattere. Questa è la chiave. Abbiamo una grande occasione ma sarà una sfida difficile, dobbiamo dimenticare quello che è accaduto all’andata. Dobbiamo verificare le condizioni di Winks e Dier, che abbiamo portato con noi per una valutazione migliore. Dier è stato fuori un po’ e potrebbe venire in panchina, su Winks è tutto da vedere”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham