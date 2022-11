Pochettino: “Al PSG una grande esperienza. Il calcio appartiene a Messi e Ronaldo”

Durante l’intervista concessa ad AS.com, l’ex allenatore del Paris Saint–Germain, Mauricio Pochettino, è tornato a parlare del suo addio al club parigino: “Sono stato fortunato perché ho potuto vivere il palcoscenico più mediatico del PSG, soprattutto grazie a giocatori come Mbappé, Neymar e anche all’arrivo di Messi. È stata una grande esperienza come allenatore, anche a livello umano, poter condividere un anno con queste stelle. Il calcio appartiene a loro. Quando ero piccolo andavo a vedere Maradona. A questi giocatori, compreso Cristiano Ronaldo, appartiene il calcio. Noi come allenatori siamo incaricati di gestirli. Per loro c’è una legge diversa. È stata una grande esperienza e ne siamo usciti più forti come persone a tutti i livelli”. E su Al-Khelaifi: “Un paio di libri. Ero con lui in Qatar, guardavo le partite, abbiamo un buon rapporto. Potremmo avere idee diverse professionalmente, ma questo non influenza i rapporti personali. Conoscevo l’obiettivo che avevo prima di firmare col PSG”.

Foto: Twitter Psg