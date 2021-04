Pochettino: “Abbiamo sofferto, dormiremo poco in vista del ritorno. Mbappé può giocare ovunque”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “Abbiamo sofferto, è stata una partita difficile contro una grande squadra, campione d’Europa in carica. Ci siamo aiutati molto tra di noi, abbiamo avuto un po’ di fortuna, che è necessaria in queste partite. Abbiamo anche concesso tanto, ma dobbiamo essere soddisfatti per il piccolo vantaggio che abbiamo. Questo è il merito della squadra, il virus ha cambiato il calcio e ci ha cambiato la vita. Possono accadere situazioni difficili”.

Mbappé può fare la punta?

“Ha la capacità e la velocità per farlo, ha talento e può fare l’attaccante centrale, l’esterno, la seconda punta. Ha l’atteggiamento positivo e se lo mantiene può giocare in ogni ruolo”.

Quanto dormirà per il ritorno?

“Poco, il Bayern ci farà soffrire e non sarà semplice. Speriamo di avere un rendimento migliore con un risultato ancora migliore”.