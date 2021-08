Pochettino: “Abbiamo giocato meglio del Lille. Ci sono altre competizioni più importanti da vincere”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato così ai microfoni di Amazon dopo il ko di misura nella finale della Supercoppa di Francia contro il Lille: “Sono deluso perché abbiamo fallito l’occasione per vincere un titolo, ma nel complesso abbiamo giocato meglio dei nostri avversari. Abbiamo dominato specialmente ad inizio secondo tempo ma non è bastato per pareggiare i conti, vorrei fare i complimenti al Lille per il successo: siamo solo all’inizio della stagione dunque non c’è bisogno di demoralizzarsi, ci sono ancora tantissime partite da giocare e anche competizioni più importanti da vincere”.