Sandro Pochesci torna in pista e lo fa sulla panchina del Bisceglie. Tutto come preannunciato lo scorso 30 settembre in esclusiva. L’ex tecnico di Fondi e Ternana si è legato al club pugliese, come raccontato, nella giornata di ieri. In alto la foto che lo ritrae al momento della firma. Nel frattempo è giunta anche l’ufficialità e Pochesci è pronto a tornare protagonista in Serie C.