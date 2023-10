Poche emozioni fra Atalanta e Juventus dopo i primi 45′. Nerazzurri che hanno avuto l’occasione più ghiotta per sbloccare la partita con Zappacosta. L’esterno destro, servito in area, prima viene murato da Danilo, poi ha tutto il tempo per prendere la mira e tirare, ma spedisce il pallone maldestramente fuori. Partita nel complesso equilibrata.

Foto: Instagram Juventus