Poche occasioni e reti inviolate tra Roma e Genoa all’intervallo

Reti inviolate all’Olimpico dopo la prima frazione di gioco tra Roma e Genoa. I primi quarantacinque minuti hanno visto gli uomini di Daniele De Rossi provare a fare la gara contro un Grifone già salvo. Ma i padroni di casa non sono riusciti a impensierire gli uomini di Gilardino, se non dalla distanza con Bove e Cristante, ma senza trovare lo specchio della porta. I rossoblù non si sono fatti vedere tantissimo dalle parti di Svilar, soltanto un colpo di testa di Vasquez e una conclusione di Retegui hanno impensierito Svilar.

Foto: Instagram Genoa