Poche emozioni tra Sassuolo e Lazio: pareggio a reti bianche all’intervallo

14/09/2025 | 18:54:25

Non un grande primo tempo quello del MAPEI Stadium in termini di spettacolo. La Lazio inizia la gara sin da subito con intensità e pressing. Pinamonti è sicuramente tra i più ispirati del Sassuolo: una sua conclusione rasoterra viene respinta sul primo palo da Provedel. Qualche minuto prima, un episodio rischia di compromettere la gara dei neroverdi: al 24′, Vranckx viene inizialmente espulso per un pestone su Rovella, ma l’on field review cambia la decisione convertendo in giallo il cartellino. Lo stesso Rovella, al 40′, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici. Al suo posto, Sarri sceglie Cataldi. Sul finale di primo tempo, il testa contro testa tra Matic e Cancellieri tiene momentaneamente in apprensione le due squadre, mentre il direttore di gara decreta la conclusione della prima frazione.

Foto: Instagram Zaccagni