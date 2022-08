Poche emozioni, Torino e Lazio non si fanno male: termina 0-0

Termina 0-0 la sfida tra il Torino e la Lazio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il primo tempo sono i granata a fare la partita e a stare stabilmente nella metà campo occupata dai biancocelesti, ma non arriva mai uno squillo verso la porta di Provedel. Nella ripresa parte forte la Lazio e i biancocelesti hanno almeno tre occasioni nitide, ma Immobile non riesce a bucare Milinkovic-Savic. Sarri e Juric provano a dare una scossa con i cambi, ma la partita non si accende. Termina così 0-0 la partita, senza grandi emozioni.

Foto: Lazio Instagram