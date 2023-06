Poche emozioni, Haaland pericoloso: 0-0 tra City e Inter all’intervallo. De Bruyne ko

Primo squillo al 5′. Azione personale di Bernardo Silva che calcia di sinistro a giro, palla che sfiora la traversa. Cresce poi l’Inter che prende gli spazi in campo e mette sotto pressione il City. La compagine di Guardiola che haEderson non perfetto, che con degli interventi poco brillanti mette in crisi la sua difesa.

Inter che per 25 minuti si fa anche preferire al City ma negli spazi, la compagine di Guardiola, quando può, fa paura. Al 26′, Haaland scappa via ad Acerbi e calcia di sinistro, ma Onana respinge. Un minuto dopo De Bruyne calcia da fuori, para Onana.

Il City, alla mezz’ora va in ansia per le condizioni del fuoriclasse belga, che accusa problemi muscolari. Il giocatore stringe i denti ma al 35′ deve uscire.

Il primo tempo scivola via con un possesso palla del City, poche emozioni nel finale. Termina il primo tempo sullo 0-0. Inter quasi mai pericolosa, City un paio di squilli, ma gara equilibrata.

Foto: twitter Inter