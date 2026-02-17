Poca Atalanta, Guirassy e Beyer firmano il 2-0 del Borussia Dortmund
17/02/2026 | 23:08:50
Niente impresa per l’Atalanta, che perde 2-0 in casa del Borussia Dortmund sotto i colpi di Guirassy e Baier. Serata complicata per l’Atalanta in casa del Borussia, la Dea ha chiuso sotto 2-0 dopo il primo tempo. Dortmund subito avanti, Guirassy infila di testa nell’angolino basso a destra un cross in area di Ryerson al primo assalto giallonero. Al 41′ Baier trova il gol del raddoppio, innescato benissimo da Guirassy. Nella ripresa l’Atalanta prova a cambiare qualcosa, ma senza spaventare più di tanto il Borussia Dortmund che porta fino al traguardo il 2-0.
foto x borussia