Pobega: “Vittoria voluta, ora dobbiamo fare bene anche in Europa League”

02/11/2025 | 22:11:56

Tommaso Pobega ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Bologna contro il Parma: “Sappiamo di avere tante partite, ci alleniamo per questo, cerchiamo di farci trovare tutti pronti. Oggi volevamo portare a casa questi tre punti e fortunatamente siamo riusciti a farlo. Da domani pensiamo alla partita di giovedì, l’Europa League è una competizione importante e vogliamo far bene. Pensiamo a lavorare”.

Foto: Instagram Pobega