Pobega: “Posso crescere ancora molto. Juric? Si vede già la sua impronta”

Giornata di presentazione al Torino anche per Tommaso Pobega.

Queste le parole del centrocampista che arriva in prestito dal Milan: “Mi dedico molto al lavoro, il posto migliore è dove trovo la mia continuità. La posizione verrà valutata dal mister, io cercherò di interpretarla al meglio. Posso adattarmi, io voglio dare un apporto fisico e di intensità: è ciò che do alla squadra. Dovrei lavorare sul ruolo di play, con il lavoro si può fare tutto”

Il prestito dal Milan: “Cerco di esternarmi da queste considerazioni, pensando stagione per stagione. In C volevo fare bene lì, ogni anno ho lavorato con questa idea. E anche ora ho la stessa mentalità, di migliorarmi e di crescere”

Su Juric: “Ho visto subito la sua impronta, è importante per un giocatore saper cosa deve fare in campo”

Sulla crescita: “Lo posso fare sotto tanti aspetti: palleggio e gestione dei momenti, l’anno scorso ogni tanto mi mancava”

Sul Torino: “La scelta è venuta da me e dal mio procuratore, che era in contatto con il direttore e con il mister. E’ stato facile conciliare tutto, da me c’era una chiara apertura. Le tempistiche sono state un po’ lunghe, ma l’accordo c’era già da qualche giorno”

