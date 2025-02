Pobega: “L’obiettivo è l’Europa. Dobbiamo avere continuità, poi faremo i conti”

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino.

Queste le sue parole: “Gara complicata, con tanti duelli. Siamo stati concentrati fino all’ultimo e questo ci ha premiato. Dobbiamo crescere, poi a fine anno vediamo dove siamo”.

Qualche errore fin qui da parte due in stagione, ma c’è ancora tanto da dare.

“Sfortunato e ingenuo, li ho rivisti. In allenamento lavoro tanto e in campo do tutto quello che ho”.

Foto: sito Bologna