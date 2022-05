Pobega: “La mia testa è tutta sul Torino, non penso a cosa accadrà a fine stagione”

Attraverso “La Gazzetta dello Sport” apprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate da Tommaso Pobega, centrocampista attualmente al Torino ma di proprietà del Milan: “Ho saputo tenere alta la concentrazione sul presente, di quello che accadrà a fine stagione non mi è mai interessato. Anche perché l’ambiente del Toro mi è sempre piaciuto molto. Non nego che sarei molto felice di un eventuale titolo per i rossoneri, ho tanti amici al Milan e la scorsa estate ho conosciuto anche i metodi di lavoro di Pioli, per cui gli auguro senz’altro ogni bene. Ma lo ribadisco, la mia testa è tutta sul Toro“.

Foto: Instagram Torino