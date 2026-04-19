Pobega: “Europa? Dobbiamo crederci, fin quando la matematica non ci condanna”

19/04/2026 | 20:20:05

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “L’obiettivo era resettare alcune cose e capire come affrontare al meglio la partita di oggi, non commettendo certi errori e mettendo in campo quello che sappiamo fare”.

Sogno europeo? “Finché la matematica ti dice che non ce la puoi fare più, devi lottare per fare più punti possibile. Dal campo capiremo quale sia la realtà”.

Foto: sito Juventus