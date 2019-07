Pobega e Mazzocco al Pordenone: notizie del 15 e 24 maggio

Tommaso Pobega e Davide Mazzocchi al Pordenone, non certo notizie degli ultimi giorni in relazione al Pordenone. Vi abbiamo aggiornato in mattinata sugli ultimi colpi (Di Gregorio, Camporese e Strizzolo, in attesa di Almici e Castagnetti), mentre per Pobega la trattativa con il Milan era in uno stato avanzato già il 15 maggio e l’accordo con Mazzocchi, svincolatosi dal Padova, risale al 24 maggio. Due situazioni che vi abbiamo raccontato in esclusiva.