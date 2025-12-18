Pobega: “Devo ringraziare Italiano, giocare con lui significa crearsi un’identità”

18/12/2025 | 10:30:30

Il centrocampista del Bologna, Tommaso Pobega, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Quanto è cambiato italiano? Ha imparato dalle esperienze ma nel suo modo di vedere il calcio ha sempre voluto mantenere la forza e l’impronta di esprimere il proprio gioco. A La Spezia si partiva da un presupposto: la spregiudicatezza; non eravamo una big, dovevamo salvarci, eppure giocavamo col principio di non farci mai schiacciare. Io Italiano devo ringraziarlo: giocare con lui significa crearsi un’identità, una riconoscibilità chiara, una proposta continuativa delle tue idee: ogni partita proponiamo la nostra attitudine di calcio. Italiano è molto forte nel migliorare i giocatori, ci spinge sempre oltre e per questo lo apprezziamo e lo seguiamo. La finale di Coppa Italia vinta? Mi sono rimasti impressi gli occhi di chi lavora nel Bologna da vent’anni o trent’anni: non li dimenticherò mai quando è partita la festa, indimenticabili. So che avremo circa 500 tifosi al seguito qui a Riad, persone che si sono impegnate per arrivare qui: bellissimo, vedere questi sacrifici ti fa venire ancor più voglia di ripagare la loro fiducia e i loro sforzi”.

Foto: Instagram Pobega