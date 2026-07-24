Pobega: “Bologna da Europa? Pensare già all’obiettivo finale è rischioso”

24/07/2026 | 19:28:42

Il centrocampista del Bologna, Tommaso Pobega, ha parlato in conferenza stampa per parlare dei progressi in ritiro. Queste le sue parole:

“Sta andando bene, i carichi iniziano a farsi sentire ora che siamo quasi alla fine. A livello di concetti stiamo lavorando molto bene, cercando di capire le richieste del mister. Anche fisicamente stiamo mettendo una buona base. Tedesco? Il mister sta cercando di inserire le sue idee e la sua visione, noi a nostro modo proviamo a metterle in campo nel miglior modo possibile. Cambia sicuramente qualcosa a livello di posizionamento e di scelte all’interno del campo. Bologna da Europa? Credo che pensare già all’obiettivo finale sia rischioso e non così corretto, è normale che dobbiamo avere degli obiettivi a lungo termine, ma tutto passa dai piccoli step, ossia da tutte le partite del campionato. Questo Bologna ha dei valori tecnici, morali e umani da non sottovalutare. Al di là del mercato, degli acquisti o delle cessioni, ciò che conta sarà tenere sempre l’attenzione alta insieme al ritmo di gioco”.

Foto: Instagram Pobega