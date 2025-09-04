Ufficiale: Plizzari rinnova con il Venezia
04/09/2025 | 17:10:56
“Il Venezia FC comunica il prolungamento di un anno del contratto con il portiere Alessandro Plizzari. Classe 2000, Plizzari era stato acquistato dal club arancioneroverde nell’estate 2024, per poi disputare la stagione 2024/25 in prestito al Pescara. Nella stagione in corso ha collezionato una presenza, scendendo in campo nel match di Coppa Italia contro il Mantova. Con il nuovo accordo, l’estremo difensore si lega al Venezia FC fino al 30 giugno 2029″.
Foto: X Venezia