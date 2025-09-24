Plicco: “Sono stato ingenuo per l’espulsione, troppa foga. Chiedo scusa”

24/09/2025 | 20:35:16

Elia Plicco ha commentato la gara vinta dal Parma contro lo Spezia in Coppa Italia, con il giovane che è però stato espulso durante il match: “Ho avuto troppa foga. Sono stato ingenuo, chiedo scusa ai miei compagni, alla società e ai tifosi, poteva costare caro. Sono comunque contento di aver fatto un buon minutaggio e che la squadra sia riuscita a vincere anche in dieci. Ho fatto un errore e ne pagherò le conseguenze. Sono riuscito a trovare quella confidenza che all’inizio non è facile trovare, anche in allenamento. È il primo anno che mi affaccio veramente coi grandi. Sono contento di questo esordio, sono entrato col piglio giusto, ma posso migliorare ancora. Cerco di trarre le parti più positive. Lavoro giorno dopo giorno per farmi trovare pronto. Spero che il mio momento possa arrivare al più presto, ma sono decisioni del mister. Io faccio del mio meglio”.

FOTO: Sito Parma