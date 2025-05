Playout Serie C, vincono Milan U23 e Sestri Levante. Reti inviolate tra Caldiero Terme e Triestina

10/05/2025 | 21:55:45

Sono appena terminate le sfide delle 20 dei Playout di Serie C. Vittorie di misura per Sestri e Milan Futuro, che battono i rispettivamente 2-1 la Lucchese e 1-0 la SPAL. Pareggio a reti bianche invece a Caldiero, con la Treistina rimasta a in dieci uomini al 72’. Nulla è ancora scritto dunque, con i verdetti definitivi che arriveranno solo tra sette giorni dopo le sfide di ritorno.

Caldiero Terme – Triestina 0-0

Milan U23 – SPAL 1-0

Sestri Levante – Lucchese 2-1

Foto: Logo Serie C