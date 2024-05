Playout Serie C, si salvano Vis Pesaro e Novara. Recanatese e Fiorenzuola in Serie D

Sono appena terminate i playout delle 18.30 di Serie C. Il Novara conquista la salvezza, al Piola finisce 2-1 per i padroni di casa: in gol Ongaro e Bentivegna, mentre è di Alberti l’unica rete del Fiorenzuola che torna in Serie D dopo tre stagioni tra i professionisti. Retrocede anche la Recanatese che perde per 4-2 in casa della Vis Pesaro. In gol Nicastro, Pucciarelli (doppietta) e Mattioli, mentre agli ospiti non è bastata la tripletta di Sbaffo. Salvezza, dunque, per la formazione di Roberto Stellone, retrocessione inevitabile invece per la squadra allenata da Giacomo Filippi.

Vis Pesaro-Recanatese 4-3

Novara-Fiorenzuola 2-1