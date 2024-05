Playout Serie C, si salvano Potenza e Monopoli. Monterosi e Virtus Francavilla in Serie D

Sono appena arrivati gli ultimi verdetti della giornata dei playout di Serei C. Il Potenza pareggia per 1-1 contro il Monterosi e si salva in virtù della vittoria ottenuta all’andata. A segno oggi Caturano per i padroni di casa, mentre è inutile per gli ospiti la rete di Di Renzo. Il Monterosi torna in serie D dopo 3 anni. È salvo anche il Monopoli grazie all’1-1 di questa sera contro la Virtus Francavilla. al gol di Ingrosso, ha risposto Tommasini pochi minuti prima del novantesimo.

Monopoli-Virtus Francavilla 1-1

Potenza-Monterosi 1-1

