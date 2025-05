Playout Serie C, Romairone salva la Pro Vercelli. Pro Patria in Serie D

17/05/2025 | 19:44:18

Arriva il secondo verdetto di giornata dei Playout di Serie C. È arrivato il fischio finale a Vercelli, con la Pro Vercelli che ha vinto 1-0 grazie alla rete al 45’ di Romairone. Agli uomini di Banchini è infatti bastata la vittoria di misura per pareggiare la sconfitta dell’andata e salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

Foto: Logo Serie C