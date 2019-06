Playout serie C: la Lucchese vince ai rigori, Bisceglie retrocesso

Il playout di serie C tra Bisceglie e Lucchese termina con la vittoria della squadra toscana ai rigori. Dopo l’1-0 dell’andata in favore della Lucchese, il ritorno vede i tempi regolamentari spegnersi con il medesimo risultato in favore del Bisceglie grazie al gol di Triarico. Non sono bastati nemmeno i tempi supplementari per decidere l’esito del playout e così le due squadre si sono giocate la permanenza in serie C ai calci di rigore. Dopo una sequenza di 6 rigori a testa è la squadra ospite a festeggiare la vittoria per aver centrato la salvezza nella terza serie italiana. Retrocede in serie D il Bisceglie.

Bisceglie-Lucchese 1-0 (Triarico) alla fine dei 90′ (2-3 d.c.r)

Foto: Sito Lucchese