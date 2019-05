Il Virtus Verona retrocede nuovamente in Serie D, dopo solamente una stagione in serie C. Nel playout è il Rimini ad avere la meglio grazie al 2-0 firmato da Buonaventura e Alimi. Festa dunque per il Rimini che ribalta il risultato dell’andata e festeggia la permanenza nella terza serie italiana.

Rimini-Virtus Verona 2-0 (Buonaventura, Alimi)