Playout Serie B: le formazioni ufficiali di Salernitana-Venezia

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Salernitana-Venezia, valida per il playout di Serie B. La partita di andata si giocherà stasera alle 20:45 all’Arechi, quella di ritorno a Venezia domenica 9 giugno. Ricordiamo che non vale la regola dei gol fuori casa: resta in B chi segna più gol tra andata e ritorno. In caso di parità alla fine delle due partite si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori: questo perché Venezia e Salernitana hanno finito il campionato con gli stessi punti in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Minala, Di Tacchio, Odjer; Orlando, Djuric, Jallow. Allenatore: Menichini

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Bruscagin, Modolo, Coppolaro, Zampano; Lombardi, Schiavone, Bentivoglio, Pinato; Bocalon, Pimenta. Allenatore: Cosmi