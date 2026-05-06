Playoff Serie C, vincono Lecco e Cittadella. Juventus Nex Gen KO con la Pianese, avanti Campobasso, Casertana e Casarano
06/05/2026 | 22:48:00
Questa sera si è giocato il secondo turno in gara secca dei playoff di Serie C, questi i risultati:
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE A
LECCO-GIANA ERMINIO 2-1 (50′ Ferri, 63′ Battistini, 75′ Duca)
CITTADELLA-LUMEZZANE 1-0 (22′ Rabbi)
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE B
JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE 0-2 (79′ Bertini, 90’+2 Colombo)
CAMPOBASSO-PINETO 1-1 (38′ D’Andrea, 88′ Salines)
GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO – GIRONE C
COSENZA-CASARANO 1-5 (5′ Mazzocchi, 44′ Leonetti, 54′ Versienti, 73′ Celiento, 81′ Cerbone, 90’+3 Chirico)
CASERTANA-CROTONE 1-1 (8′ Maggio, 77′ Vano)
