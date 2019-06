Playoff serie C: Trapani-Piacenza, le formazioni ufficiali

In palio la promozione in Serie B. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, Trapani e Piacenza si sfidano per il salto di categoria. Le formazioni ufficiali:

Trapani (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Taugourdeau, Da Silva, Ramos; Toscano, Corapi, Aloi; Tulli, Nzola, Ferretti. All.: Italiano

Piacenza (3-5-2): Fumagalli; Corsinelli, Pergretti, Bertoncini; Barlocco, Nicco, Della Latta, Marotta, Sestu; Di Molfetta, Ferrari. All.: Franzini