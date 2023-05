Playoff Serie C, tonfo del Padova con la Virtus Verona. L’Ancona elimina la Carrarese

Si sono concluse le gare del secondo turno dei playoff del girone di Serie C. Mancavano due gare all’appello disputatesi in serata.

Il Padova cade clamorosamente in casa con la Virtus Verona, che nel finale sbanca l’Euganeo per 1-0 e passa il turno. Analoga sorte per la Carrarese contro l’Ancona, nell’altra gara della serata. I marchigiani al 90′ trovano la rete qualificazione per il terzo turno dei playoff.

Foto: logo lega Pro