Playoff serie C: termina 2-2 il primo round tra Pisa e Triestina

Termina con un pareggio ricco di gol la gara d’andata dei playoff di serie C tra Pisa e Triestina. All’Arena Garibaldi il match è stato sbloccato dal gol al quarto d’ora di Costantino per gli ospiti, ma a pareggiare i conti ci ha pensato bomber Moscardelli. La Triestina trova il 2-1, prima dell’intervallo, grazie alla rete di Formiconi. Il gol del definitivo 2-2 arriva poco prima dello scadere e porta la firma di Marconi. Il ritorno è in programma domenica 9 giugno.

Pisa-Tristina 2-2 (Moscardelli, Marconi – Costantino, Formiconi)