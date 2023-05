Playoff Serie C, sorteggiato il secondo turno nazionale. Gli abbinamenti e le date

Il primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C è andato in archivio. E alle 12 sono stati sorteggiati sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale. Alle cinque squadre che si sono qualificate nella serata di ieri – Foggia, Lecco, Pescara, L.R Vicenza e Virtus Entella – si uniranno le seconde classificate del campionato – Pordenone, Cesena e Crotone – che saranno tre delle quattro teste di serie e avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

Teste di Serie: Pordenone, Cesena, Crotone, Virtus Entella (migliore terza)

Non Teste di Serie: Pescara, Lecco, Foggia, L.R Vicenza

Di seguito i quattro match, divisi in gare di andata (27 maggio) e ritorno (31 maggio). La vincente di Entella–Pescara affronterà la vincente di Crotone-Foggia. La vincente di Cesena-Vicenza giocherà contro la vincente di Pordenone-Lecco.

Sabato 27 maggio

Foggia – Crotone

Pescara – Entella

L.R Vicenza – Cesena

Lecco – Pordenone

Mercoledì 31 maggio

Entella – Pescara

Crotone – Foggia

Cesena – L.R Vicenza

Pordenone – Lecco

Semifinale (4 giugno – 8 giugno 2023)

Foggia/Crotone – Pescara/Entella

L.R Vicenza/Cesena – Lecco/Pordenone

Finale (13 giugno – 18 giugno)

Foto: Instagram Lega Pro