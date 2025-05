Playoff Serie C, si parte: subito Catania-Giugliano. Tutto il programma

Scattano oggi domenica 4 maggio 2025 i playoff della Serie C. 28 squadre si giocano un posto in Serie B, dove sono già state promosse Padova, Entella e Avellino. Questo il programma completo, dal primo turno in partenza oggi fino al secondo che scatterà invece il 7 maggio.

Girone A Renate-Arzignano ore 17.30 (5a vs 10a) Giana-Virtus Verona ore 17.30 (6a vs 9a) Trento-Atalanta U23 ore 20 (7a vs 8a)

Girone B Arezzo-Gubbio ore 20 (5a vs 11a) Vis Pesaro-Pontedera ore 20 (6a vs 10a) Pineto-Pianese ore 20 (7a vs 8a)

Girone C Catania-Giugliano ore 20 (5a vs 10a) Benevento-Juventus Next Gen ore 20 (6a vs 9a) Potenza-Picerno ore 20 (7a vs 8a)

Secondo turno, 7 maggio 2025 (gare secche, al termine dei 90’ passa la meglio classificata).

Girone A: AlbinoLeffe (4a) vs peggio classificata delle vincenti al primo turno. Nell’altra partita, si accoppiano le rimanenti due in casa della meglio classificata.

Girone B: Pescara (4a) vs peggio classificata delle vincenti al primo turno. Nell’altra partita, si accoppiano le rimanenti due in casa della meglio classificata.

Girone C: Crotone (4a) vs peggio classificata delle vincenti al primo turno. Nell’altra partita, si accoppiano le rimanenti due in casa della meglio classificata.