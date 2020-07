Playoff serie C: questa sera le semifinali

Questa sera si giocheranno le semifinali valide per i play-off di Serie C. Il Novara sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Reggio Audace, seconda classificata nel Girone B. Al San Nicola di Bari, invece, gli uomini di Vivarini ospiteranno la Carrarese, reduce dal passaggio del turno ai danni della Juventus U23. Da considerare una fondamentale modifica alle precedenti gare. Questa sera, e poi anche per la finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non sarà reso valido il miglior piazzamento in graduatoria, ma si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Questo il programma:

Ore 20:30 Reggiana-Novara

Ore 20:45 Bari-Carrarese