Playoff Serie C, Pescara e Ternana volano in finale

28/05/2025 | 22:00:27

Si sono appena concluse le semifinali dei playoff di Serie C. Il Pescara pareggia per 1-1 contro l’Audace Cerignola, ma strappa il pass per la finale forte del 4-1 della gara di andata. La Ternana, invece, cala il tris al L.R Vicenza tra le mura amiche e si qualifica all’ultima fase dei playoff.

Pescara – Audace Cerignola 1-1

Ternana – L.R Vicenza 3-1

Foto: Logo Serie C