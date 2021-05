Playoff Serie C: Palermo all’ultimo respiro,1-0. Il Bari cade a Salò

Sono terminate le gare d’andata del primo turno dei Playoff di Serie C. Vittoria nel finale per il Palermo contro l’Avellino: il match è deciso da un calcio di rigore di Floriano. Il Bari cade in trasferta contro la Feralpisalò. Le sfide di ritorno si disputeranno il 26 maggio.

Di seguito tutti i risultati:

ore 15.30, Pro Vercelli-Südtirol 2-1 (28′ Casiraghi, 56′ Emmanuello, 95′ Costantino)

ore 17.30, Albinoleffe-Modena 0-1 (28′ Spagnoli)

ore 17.30, Feralpisalò-Bari 1-0 (56′ Tulli)

ore 17.30, Matelica-Renate 1-1 (80′ Mbaye, 86′ Silva)

ore 17.30, Palermo-Avellino 1-0 (87′ Floriano)

FOTO: Logo Lega Pro