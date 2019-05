Playoff Serie C, oggi l’andata del secondo turno nazionale: il programma completo

I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo. Ossi si giocano le gare di andata valide per il secondo turno della fase nazionale (il ritorno sarà il 2 giugno). A passare il turno in caso di parità nell’arco dei 180 minuti saranno le teste di serie (Piacenza, Triestina, Trapani e Pisa), che giocheranno il ritorno in casa. Il sorteggio dei giorni scorsi ha stabilito anche gli accoppiamenti per le due finali (andata l’8-9 giugno e ritorno il 15-16 giugno): la vincente di Feralpisalò-Triestina se la vedrà con quella di Arezzo-Pisa, la vincente di Catania-Trapani con quella di Imolese-Piacenza.

Di seguito il programma completo del secondo turno nazionale (ritorno 2 giugno):

20:30 Arezzo-Pisa

20:30 Catania-Trapani

20:30 FeralpiSalò-Triestina

20:30 Imolese-Piacenza