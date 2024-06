Stasera si conoscerà il nome della quarta promossa in Serie C. Dopo il pareggio a reti inviolate al Romeo Menti, questa sera Carrarese e L.R Vicenza si affronteranno, alle 17.30, allo Stadio dei Marmi di Carrara per la finale di ritorno dei playoff di Serie C.

Domenica 9 giugno

Ore 17.30 Carrarese – L.R Vicenza

Foto: Instagram Carrarese