Si scende in campo per l’ultimo atto della Serie C. Oggi è in programma la finale di ritorno dei playoff tra Trapani e Piacenza, calcio di inizio alle ore 20:30. Si parte dallo 0-0 dell’andata, previsto il tutto esaurito al “Provinciale”, in caso di pareggio dopo 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

20:30 Trapani-Piacenza (andata 0-0)