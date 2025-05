Playoff Serie C, manita della Juve NG al Benevento. Ok Catania e Potenza

04/05/2025 | 22:10:19

Concluso il primo turno dei playoff di Serie C. Clamoroso crollo interno del Benevento che perde 5-1 contro la Juve Next Gen. Ok Catania e Potenza.

Girone A

Trento-Atalanta U23 1-2

19′ Vlahovic (A), 31′ Panada (A), 39′ Petrovic (T)

Girone B

Arezzo-Gubbio 3-1

11′ Corsinelli (G), 29′ e 63′ Ravasio (A), 80′ rig. Pattarello (A)



Vis Pesaro-Pontedera 1-1

44′ Corona (P), 90’+4′ Cannavò (VP)

Pineto-Pianese 0-1

60′ Marchesi

Girone C

Catania-Giugliano 3-2

9′ e rig. 60′ Inglese (C), 45’+3 De Rosa (G), 51′ Ierardi (C), 79′ Nepi (G)



Benevento-Juventus Next Gen 1-5

14′ Pietrelli (J), 30′ e 73′ Cudrig (J), 45’+2′ e 57′ Guerra (J), 45’+3′ Perlingieri (B)



Potenza-AZ Picerno 2-0

51′ Petrungaro, 72′ Riggio



