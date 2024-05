Playoff Serie C, la Juve Next Gen vince 3-1 a Caserta e si qualifica. Avanzano Benevento, Carrarese e Catania

Si sono giocate le gare di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Gare di ritorno non senza emozioni, con la grande sorpresa che arriva da Caserta, con la Juve Next Gen che si impone 3-1 ed elimina i falchetti, qualificandosi al turno successivo. Passa la Carrarese, che perde 2-1 in casa col Perugia, ma all’andata aveva vino 2-0 al Curi. Vince anche l‘Atalanta Under 23 a Catania, 1-0, pareggiando la sconfitta dell’andata, ma gli etnei passano vista la migliore classifica. Infine passa il Benevento che dopo l’1-1 di Trieste, vince 2-1 il ritorno. In campo ancora Vicenza-Taranto (0-0).

Questi i risultati:

Benevento – Triestina 2-1 (and. 1-1)

3′ Malomo (T), 9′ Ciciretti (B), 16′ Perlingieri (B)

Carrarese – Perugia 1-2 (and. 2-0)

24′ Lisi (P), 31′ Panico (C), 94′ Sylla (P)

Catania – Atalanta U23 0-1 (and. 1-0)

92′ Diao

Casertana – Juventus Next Gen 1-3

18′ Sekulov (J), 48′ Cerri (J), 68′ Guerra (J)

Vicenza-Taranto 0-0 (and. 1-0) in corso

Foto: logo Lega Pro