Playoff Serie C, la Giana vince 1-0 contro la Virtus Verona. Basta un pari al Renate contro l’Arzignano

04/05/2025 | 19:40:25

Si sono concluse le gare valide per i playoff di Serie C in programma alle ore 17:30. Vittoria di misura per la Giana Erminio che ha battuto oggi la Virtus Verona 1-0 passando dunque il turno. Decide il gol di Tirelli. Al Renate basta lo 0-0 per passare il turno contro l’Arzignano Valchampo, visto il miglior posizionamento nella classifica della regular season. Le due squadre si affronteranno tra loro il 7 maggio.

Foto: Serie C Logo