Playoff serie C: il Trapani vince 2-0 contro il Piacenza e vola in serie B

Il Trapani vince per 2-0 nel ritorno dei play off di serie C contro il Piacenza e si assicura il salto di categoria. I siciliani si portano a casa il match e di conseguenza la promozione in serie B, grazie ai gol di Nzola e Taugourdeau.

Trapani-Piacenza 2-0 (Nzola, Taugourdeau)

Foto: Sito Trapani